مسؤول : حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغت حوالي 3 مليارات دولار

وذكر المسؤول أن حجم التجارة بين البلدين بدأ في الارتفاع مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر عام 2007، ليصل الآن إلى 10 مليارات دولار

i24NEWS
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في هذه الصورة المنشورة التي نشرتها الرئاسة التركية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار)، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين)، يتبادلان الاتفاقيات الموقعة بعد اجتماعهما في قصر الاتحادية في القاهرة، مصر، الأربعاء، 14 فبراير/شباط. 2024
في هذه الصورة المنشورة التي نشرتها الرئاسة التركية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار)، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين)، يتبادلان الاتفاقيات الموقعة بعد اجتماعهما في قصر الاتحادية في القاهرة، مصر، الأربعاء، 14 فبراير/شباط. 2024Turkish Presidency via AP

أكد رئيس مجلس الأعمال التركي المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر، أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغت حوالي 3 مليارات دولار.

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وأضاف دنيزر، أن الاستثمارات التركية في مصر توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا، حسب وكالة الأناضول.

وذكر المسؤول أن حجم التجارة بين البلدين بدأ في الارتفاع مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر عام 2007، ليصل الآن إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يصل حجم التجارة بين البلدين من 15 إلى 20 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

وكان قد أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى مصر الأربعاء الماضي، هي الأولى منذ 11 عاما، بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

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