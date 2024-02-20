تقرير خاص: هكذا أثّرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على الموانئ الإسرائيلية

قطعَتْ شرايينُ الاقتصادِ العالميِّ بعدَ أنْ تلقَّتْ شَركاتُ النَّقْلِ البحريِّ ضربَةً موجعة في البحرِ الأحمرِ، على يدِ جَماعَةِ الحوثي، خصوصا تلْكَ المُرتبطَةَ بإسرائيل، حيث دفع هذا شركات النقل الابتعاد عن المرور من باب المندب وتحويل مساراتها، ما ضاعَفَ بثلاثةِ أضعافٍ مُدَّةَ وُصولِها الى الموانِئِ الإسرائيلية.

وأكدت ختام سلامة من إدارة التخطيط الاستراتيجي في ميناء حيفا، تأثير هذه الهجمات على العمل في الميناء وقالت :"طبعا اثرت على عملنا وأعتقد انها اثرت على كل المنطقة، ستصل السفن في نهاية المطاف لكنها تستغرق وقتاً أطول مما كان في الوضع الطبيعي. على سبيل المثال السفينة التي تستغرق أسبوعا في العادة تستغرق ثلاثة أسابيع الان. في الميناء نحاول ان نلبي أكثر الطلبيات مع تقليل عدد السفن القادمة الينا. وصلت الينا سفينة كبيرة اليوم وكنا ننتظرها منذ يا يقرب الثلاثة أسابيع".

على عكسِ الموانئِ الإسرائيليَّةِ الأخرى. فهذا الميناءُ المَملوكُ لمجموعَةِ شنغهاي للموانِئِ الدَوْليَّةِ الصينيَّةِ ذاتِ التكنولوجيا الفائقَةِ، يشهَدُ حَراكًا تجاريًا. واصف أنطون وهو مشغل رافعة في الميناء يعلق :"كعمال في الميناء الحرب لم تأثر علينا. هذه الحرب اثرت أكثر على ميناء أسدود. العمل هنا زاد لأن السفن التي كانت تذهب الى ميناء اسدود باتت تأتي إلينا لذلك العمل زاد بالميناء".

وعن مميزات العمل في الميناء قالت مديرة الميناء تال جولدشتاين :"إحدى العملياتِ التي أقودُها هنا تتعلقُ بموضوعِ نشْرِ القُوى العاملَةِ، أنا أركِّزُ بشدَّةٍ على القوى العاملَةِ الشابَّةِ لأن التكنولوجيا لدينا متقدمَةٌ جدًا، على سبيلِ المثالِ يعملُ مشغلو الرافعَةِ من غُرَفِ التحكُمِ. على عكس ما كان يحدُثُ في السابِقِ حيثُ جَلَسَ المُشغِّلُ على الرافعة".

الوضعُ الأمنيُّ دفَعَ بشَركاتِ التأمينِ، الى فرضِ رسومٍ إضافيَّةٍ على الحاويات، رسومٌ وصلَتْ الى نحوِ خمسةٍ وستينَ عُشْرًا في المئةِ من قيمَةِ السفينة، تماشيًا مع تكاليفِ الرحلَةِ ومُدَّةِ الوُصولِ، التي تضاعَفَتْ بالإضافَةِ الى مخاطِرِ الحرْبِ

هذا الوضع ضاعف العمل في الميناء وتعلق ختام سلامة على هذا الموضوع قائلة :"التنسيق الورديات مع التجهيزات مع السفن القادمة الى الميناء التواصل مع شركات الشحن التي نبرم معها اتفاقيات نحاول تلبية الطلبيات، يعمل الميناء 24 ساعة في 7 أيام أي نعمل على مدار الساعة. تماشيا مع حالة الطوارئ هذه. هذه الحالة تلزمنا ان نعمل أكثر وبطاقة اعلى إرضاءً لشركات الشحن".

هيئةُ الضرائبِ الإسرائيليةُ، قالت إنَّها تُعوِّضُ السُفُنَ التي تعرَّضَتْ لأضرارِ الحرْبِ، بنسبَةِ مئَةٍ في المئة إلا انَّ استمرارَ الحربِ الإسرائيليَّةِ على غزة، ستُبقي الوَضْعَ على ما هو عليْهِ في ظِلِّ رَبْطِ جماعَةِ الحوثيِّ، سلامَةَ السُفُنِ بإنهاءِ الحربِ