هل هي مبادرة منافسة للمغرب؟: الجزائر ومورتانيا يدشنان مشروع إنجاز المنطقة الحرّة للتبادل التجاري"طريق تندوف - الزويرات"

أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الخميس، بتندوف انطلاقة معبر حدودي بين البلدين وإطلاق أشغال طريق تندوف - الزويرات، ووضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة للتبادل التجاري بتندوف.

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وأكد تبون في تصريح مشترك مع نظيره الموريتاني، أن "السلع والبضائع الموريتانية ستدخل إلى الجزائر من دون ضريبة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمنتجات الجزائرية الموجّه إلى موريتانيا"، ودعا المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين للاستثمار في المنطقة الجديدة للتبادل الحرّ، والاستفادة من الإعفاء الضريبي والجمركي" مشيرا إلى أن طريق تندوف – الزويرات الذي تمّ إطلاق مشروع إنجازه اليوم، “سيمكن من تبادل السلع بطريقة سهلة بين البلدين”.

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وستكون المنطقة الحرة بتندوف، حسب ما أوضحه التلفزيون العمومي، همزة وصل بين الجزائر وبلدان غرب إفريقيا. من خلال المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا. وتبعد المنطقة الحرّة الجديدة، المتربّعة على مساحة 200 هكتار، عن مقر ولاية تندوف بمسافة 75 كلم. حيث تتوفر على مختلف المرافق الخدماتية واللوجيستيكية كالفنادق والمطاعم ومحطات النقل.

وتعدّ المنطقة الحرّة بتندوف، واحدة من 5 مناطق حرّة للتبادل التجاري تستعدّ الجزائر لإنشاءها بكل من: تين زواتين، وتيمياوين، وبرج باجي مختار، والدبداب (إلى جانب تندوف).

وكان تبون قد أكد في بيان وقت سابق، أن "الجزائر ستنشئ في عام 2024 الجاري، عدّة مناطق حرّة للتبادل مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر وتونس وليبيا"، وأفاد أن "الرئيسين سيشرفان الخميس على تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع المشتركة بين الجزائر وموريتانيا".