هل هي مبادرة منافسة للمغرب؟: الجزائر ومورتانيا يدشنان مشروع إنجاز المنطقة الحرّة للتبادل التجاري"طريق تندوف - الزويرات"

أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الخميس، بتندوف انطلاقة معبر حدودي بين البلدين وإطلاق أشغال طريق تندوف - الزويرات، ووضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة للتبادل التجاري بتندوف.

