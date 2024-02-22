توقعات بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني: تداعيات ومسارات العمل المحتملة

بين الاقتصاديين في وكالة فيتش، تم التأكيد على قرار خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، ما لم يتم إقناعهم في اللحظة الأخيرة خلال اجتماعات مع كبار المسؤولين الاقتصاديين بتأجيل التخفيض. هذه المعلومات أوردتها مصادر مطلعة لـ ynet.

وفي نهاية أكتوبر، أعلنت الوكالة عن قرار بالإبقاء على التصنيف A1 ساريًا في الوقت الحالي، لكنها أضافت تحذيرًا سلبيًا للتصنيف في المستقبل. من المتوقع أن يتم نشر تقرير فيتش التفصيلي خلال ثلاثة أسابيع، بعد ختام اجتماعات خبراء الوكالة الاقتصاديين مع كبار المسؤولين في الاقتصاد الإسرائيلي.

بناءً على المعلومات الجديدة التي تم تقديمها، يبدو أن المحاسب العام لوزارة المالية يسعى إلى إقناع رؤساء وكالة فيتش بتجنب خفض التصنيف الائتماني في هذه المرحلة. ويعتزم توضيح أن موافقة الكنيست على ميزانية الدولة الجديدة لعام 2024، خلال أسبوعين، ستشمل سلسلة من الإجراءات لتقليل العجز في الميزانية، بما في ذلك زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات.

من المتوقع أن يكون الاجتماع الحاسم اليوم مع الاقتصاديين في وكالة فيتش هامًا لتوضيح الإجراءات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها لتحسين وضعها المالي وتقليل العجز في الميزانية. وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرار رسمي حتى الآن من قبل وكالة فيتش، فإن هذه المناقشات قد تؤثر بشكل كبير على القرار النهائي للوكالة بخصوص تقييمها لإسرائيل وتصنيفها الائتماني.

من المتوقع أن تنشر شركة Standard & Poor's، ثالث أكبر شركة تصنيف ائتماني، تقريرًا سلبيًا عن الاقتصاد الإسرائيلي في الأسابيع المقبلة. يشير التقرير المتوقع إلى احتمالية خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. هذا القرار، إذا حدث، سيكون له تأثير كبير على الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي وعلى تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات في البلاد. تتعرض إسرائيل لتحديات اقتصادية متزايدة، وتصنيفات الائتمان السلبية قد تعكس هذه التحديات وتحفز على اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي.