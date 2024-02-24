بقيمة 150 مليار دولار .. الإمارات ومصر يوقعان عقود مشروع تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة المصرية

وقعت مصر والإمارات، أمس الجمعة، عقود مشروع تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح المصرية، باستثمارات إماراتية قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إنها تصل إلى 150 مليار دولار، على مدار فترة تنفيذ المشروع .

وعرف التوقيع، الذي تم بين وزير الإسكان المصري عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻮﻳﺪي، بمقر مجلس الوزراء المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال المصريين والإماراتيين، وفي مقدمتهم محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ورجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفى.

وفي هذا السياق، قال مدبولي إن هذه هي أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ بلاده، حيث تتسلم مصر الدفعة الأولى منها، بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين القادمين، منها 24 مليار دولار تأتي في صورة سيولة جديدة تأتي من الإمارات، فيما يتم تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع، بعد تحويلها للجنيه المصري. وتحتفظ مصر بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع تبلغ 35%؜.

وأكد المسؤول نفسه، أن الحصول على سيولة تقدر بنحو 24 مليار دولار، بالإضافة إلى إسقاط 11 مليار دولار من الدين الخارجي، سيساهمان بشكل كبير في حل أزمة النقد الأجنبي التي تواجهها مصر منذ مدة.

ووجه مدبولي الشكر إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على رعايته ودعمه مشروع تطوير رأس الحكمة، الذي تبلغ مساحته الإجمالي نحو 170.8 مليون متر مربع، أي ما يزيد على 40600 فدان، قائلاً إن الشراكة بين مصر والإمارات ستكون من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، وشركة أبوظبي القابضة (ADQ).