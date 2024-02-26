بعد صفقة رأس الحكمة مع الإمارات .. سندات مصر السيادية الدولارية تعرف قفزة وارتفاعًا كبيرًا

عرفت السندات السيادية المصرية الدولارية، اليوم الاثنين، قفزة لأكثر من سنت واحد، مواصلة الارتفاع الكبير الذي حققته يوم الجمعة، بعدما وقّعت مصر اتفاق استثمار رأس الحكمة مع الإمارات، والذي من شأنه أن يجلب 35 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون على مدى الشهرين المقبلين.

وبحسب بيانات "تريدويب" فإن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2025 حققت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 2.8 سنت ليجري تداولها عند نحو 74.3 سنتاً، وهو أعلى مستوى لها خلال ما يزيد قليلا على عام.

ويؤكد المحللون أن الصفقة التي حصلت بموجبها الإمارات على حقوق تطوير الأراضي البكر في شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار من شأنها تخفيف المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا.

وأشاروا إلى أنهم ينتظرون الآن لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستغتنم الفرصة لإجراء إصلاحات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد على المدى الطويل.

وكانت قد وقعت مصر والإمارات، الجمعة الماضي، عقود مشروع تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح المصرية، باستثمارات إماراتية قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إنها تصل إلى 150 مليار دولار، على مدار فترة تنفيذ المشروع .