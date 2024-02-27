جراء الحرب: انخفاض صادرات إسرائيل من التكنولوجيا الفائقة

ذكر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه خلال الربع الأخير من عام 2023 - خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب بين إسرائيل وحماس - انخفضت الصادرات الإسرائيلية من خدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 7.8 في المئة لتشكل 4.1 مليار شاقل إسرائيلي، حوالي (1.1 مليار دولار).

وعلى الرغم من الأضرار الواضحة التي شهدها القطاع بسبب الحرب المستمرة، إلا أن التكنولوجيا الفائقة لا تزال تمثل حوالي 77 في المئة من الصادرات الإسرائيلية في ذلك الشهر.

وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، أفاد البنك المركزي الإسرائيلي أن صادرات معدات التكنولوجيا الفائقة من إسرائيل زادت بنسبة 10 في المئة

ويدور الحديث عن أن متوسط الرواتب في القطاع تجاوز إجمالي 29 ألف شاقل في نوفمب/تشرين الثاني المنصرم، فيما قفز بنسبة 10في المئة تقريبًا خلال العام الماضي أيضًا.

وتوفر الصناعة فرص عمل لحوالي 395,000 شخص، يشكلون 10.4 في المئة من إجمالي العمال الإسرائيليين، كونها القطاع الأسرع نموا في إسرائيل من حيث الموظفين

وجدير بالذكر أن أكثر من 230 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، واضطر 150604 مواطنين إلى أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر في الوقت الذي تكافح فيه الشركات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب.