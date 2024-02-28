الرئيس المصري يؤكد تسلم البنك المركزي الدفعة الأولى من استثمارات رأس الحكمة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "البنك المركزي تلقى، أمس، جزءاً من الدفعة الأولى من استثمارات دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة، وفي انتظار جزء آخر يماثله بعد غد الجمعة"، معتبرا أن "تلقي بلاده 35 مليار دولار، في غضون الشهرين المقبلين، هو شكل من أشكال المساندة والدعم من الأشقاء في الإمارات".

وشكر السيسي رئيس الإمارات، قائلاً: "الشيخ محمد بن زايد شقيقي وحبيبي، والاتفاق الذي جرى بين البلدين خضع لمبادئ الشفافية، في ضوء ما أعلنه رئيس الوزراء المصري من حيث الشراكة ومساحة المشروع، والذي نستهدف بأن يكون أكبر مشروع سياحي مطل على البحر المتوسط".

وأضاف السيسي، في حفل "قادرون باختلاف" المخصص لذوي الإعاقة: "نتمنى من الأشقاء الإماراتيين تنفيذ المشروع بتحويل رأس الحكمة إلى مدينة عالمية، قابلة للحياة طوال العام. والاتفاق مع الأشقاء في الإمارات جاء من دون حرج، لأننا يجب أن نكون داعمين لبعضنا البعض على الدوام، ونسهم بكل ما نملك في تحقيق ذلك".

وتابع: "نحن في عالم الحقيقة غير واضحة فيه لحكمة ربانية، ولا يمكن أن يضيع أحد في وجود الله وعظمته. نحن ظروفنا صعبة، وصفقة رأس الحكمة فضل من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يجب أن نسجل هذا الموقف لدولة الإمارات، لأن الظرف الاقتصادي في مصر كان صعباً منذ أزمة جائحة كورونا، وكل أزمة شهدها العالم بعدها كان لها تأثيراً علينا".

وكانت السندات السيادية المصرية الدولارية، عرفت الماضي الاثنين، قفزة لأكثر من سنت واحد، مواصلة الارتفاع الكبير الذي حققته يوم الجمعة، بعدما وقّعت مصر اتفاق استثمار رأس الحكمة مع الإمارات، والذي من شأنه أن يجلب 35 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون على مدى الشهرين المقبلين.