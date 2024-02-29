دون المرور عبر الجزائر: اطلاق خط تجاري جديد يربط تونس بالمغرب وإسبانيا وليبيا في مارس الوشيك

ابتداء من شهر مارس/أذار الوشيك، سيتم إطلاق مسار تجاري بحري جديد يربط تونس بالمغرب وإسبانيا وليبيا مباشرة يخصص لنقل الحاويات من ميناء صفاقس، وسيتم التخطيط لرحلتين للمغادرة من صفاقس كل شهر، مما سيجعل نقل الحاويات أكثر مرونة من أجل تحسين التجارة بين الدول الأربع. حيث يستغرق السفر إلى المغرب أربعة أيام فقط وإلى إسبانيا ستة أيام. ولا يمر هذا المسار البحري عبر الموانئ الجزائرية".

ويندرج هذا الخط التجاري في إطار استراتيجية المغرب الرامية إلى تعزيز مكانته كمركز للتجارة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. كما أنه سيعزز علاقات المغرب التجارية مع شركائه الرئيسيين في المنطقة

وقال الناطق الرسمي باسم المشروع مالك العلوي، إنه "تم الانتهاء من الاستعدادات الإدارية واللوجستية النهائية"مشيرا إلى أن"الرحلة إلى المغرب في أربعة أيام، في حين ستستغرق الرحلات إلى إسبانيا ستة أيام فقط.

ويأتي الإعلان عن هذا المشروع بعد وصول التجارة بين تونس والمغرب إلى 215.7 مليون دولار عام 2021، حيث سيشهد الشحن البحري بين المغرب وليبيا وتونس وإسبانيا تغييرا اعتبارا من مارس الوشيك.