إسرائيلي ينتحل شخصية بن غفير ويطلب الحصول على بطاقة ائتمان باسمه، فما القصة؟

في نهاية تحقيقات واسعة النطاق لشرطة منطقة الشمال كشفت عن قضية احتيال ببطاقات ائتمانية في إطارها قام أحد سكان مدينة "نوف هجليل" شمالي إسرائيل وفقا للشبهات بانتحال شخصية وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير والذي طلب الحصول على بطاقة ائتمان باسمه في شبكة "رامي ليفي" ، كما انتحل هويات سلسلة من الضحايا الآخرين بينهم الشاب العربي تيران فرو الذي اختطف في الى جنين، والرياضية لونا تزامتاي وغيرهم.

فتح تحقيق سري بالتعاون بين محققين من شركة البطاقات الائتمانية بعد شكاوى عديدة ضحايا أنه تم الاحتيال عليهم وخداعهم.

ويتضح من تحقيقات الشرطة بأن المشتبه انتحل شخصيات عدد كبير من الأشخاص والذين حصل على تفاصيل الشخصية عن طريق الخداع، حيث اتصل الى شركات البطاقات الائتمانية وللمصالح التجارية ونجح من خلال هذه المعلومات استصدرا بطاقات دفع والحصول على قروض. واتضح أن المشتبه نجح أيضا بالحصول عن طريق الاحتيال بالحصول على قروض وإجراء معاملات بقيمة مئات الآلاف من الشواقل.

ونجح محققو الشرطة في محطة "نوف هجليل" بالتعرف على هوية المشتبه به وفي نهاية التحقيق قدمت ضده إفادة مدع عام شملت 27 ملفا بالاحتيال قبل تقديم لائحة الاتهام بحقه.