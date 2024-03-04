خلال شهرين فقط .. مصر تخسر 745 مليون دولار من إيرادات قناة السويس

كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن مصر خسرت نحو 745 مليون دولار من إيرادات قناة السويس خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2024 بسبب تراجع عدد السفن المارة بالقناة.

وقال أسامة ربيع، أمس الأحد، إن إيرادات رسوم العبور من قناة السويس فقدت نحو 50.7% منذ بداية 2024 وحتى 26 فبراير/شباط الماضي، مسجلة نحو 724 مليون دولار مقابل 1.469 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف ربيع، أن "أعداد السفن المارة خلال الشهرين الأولين من 2024 تراجعت إلى 2.3 ألف سفينة مقابل نحو 3.9 آلاف سفينة خلال الفترة نفسها من العام 2023".

وتوقع ربيع في تصريحات إعلامية، انخفاض إيرادات مصر من القناة خلال العام 2024 إلى نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 10.249 مليارات دولار بالعام 2023 ونحو 7.9 مليارات دولار في 2022، وذلك في حال استمرار توترات البحر الأحمر وتهديدات الحوثيين للملاحة عند باب المندب.

واستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، "تضامنا مع قطاع غزة"، الذي يواجه منذ نحو 5 أشهر حربا إسرائيلية بدعم أميركي، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.