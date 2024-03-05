قبل أيام من رمضان .. سعر السكر يرتفع إلى 70 جنيهاً في مصر

قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، شهد سعر بيع السكر الأبيض بمتاجر التجزئة في مصر إرتفاعا إلى 70 جنيهاً للكيلوغرام، بزيادة 30 جنيهاً عن أقصى سعر حددته الحكومة لهذه السلعة الاستراتيجية، والذي كان 40 جنيهاً للكيلوغرام، في الوقت الذي يعرف زيادة الطلب من جانب المواطنين على شراء السكر، وتفاقم ظاهرة اختفائه من الأسواق.

وتم رصد زحاماً شديداً على بعض منافذ "أهلاً رمضان" في محافظة القاهرة، التي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتبيع السكر المعبأ بسعر مدعوم هو 27 جنيهاً للكيلوغرام، مع منح كل مواطن كيلوغرام واحد فقط من السكر، بعد الانتظار في طابور طويل لمدة قد تزيد على ساعة، بحسب موقع "العربي الجديد".

وقال وزير التموين، علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة مستمرة في صرف السكر الأبيض على بطاقات الدعم التموينية، بواقع كيلوغرام واحد لكل فرد مقيد في البطاقة شهرياً، بحد أقصى 6 كيلوغرامات من السكر عن كل بطاقة، وفقاً للكميات المتاحة في كل منفذ تمويني.

وأكد المصيلحي أنه يمكن صرف كميات إضافية من السكر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيهاً للكيلوغرام، بمعدل كيلوغرام واحد لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وكيلوغرامين من السكر للبطاقة التي تشمل 4 أفراد فأكثر.

وتعرف الأسواق المصرية أزمة حادة في المعروض من السكر، أدت إلى ارتفاع أسعاره بمعدلات متضاعفة خلال أسابيع قليلة، حيث زاد متوسط سعر بيع الكيلوغرام من 40 جنيهاً إلى 55 جنيهاً وصولاً إلى نحو 65 جنيهاً في المناطق الشعبية بالعاصمة القاهرة، و70 جنيهاً في المناطق الراقية.

وتتهم الشركات المنتجة كبار التجار بافتعال أزمة عبر خفض الكميات المعروضة بالأسواق لدفع الأسعار إلى أعلى، بينما يتهم التجار الشركات التي تشرف عليها الجهات الحكومية بخفض التوريد للموزعين والأسواق، مستهدفة توجيه جزء من الإنتاج إلى الأسواق الدولية لبيعه بالعملة الصعبة.