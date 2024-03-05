عملة بيتكوين المشفرة ترتفع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق

ارتفعت قيمة عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد وتجاوزت علامة 68,800 دولار - وهو الرقم القياسي السابق الذي سجلته العملة المشفرة في تشرين ثاني/نوفمبر 2021. ويمثل الارتفاع عودة مثيرة للإعجاب للعملة الرقمية وقطاع العملات المشفرة بعد فترة من الحضيض الذي نزلت اليه في عام 2022، على خلفية سلسلة من الفضائح وانهيارات العملات والكيانات الرائدة.

وارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 300% منذ تشرين ثاني/نوفمبر 2022، عندما انخفض إلى قيمة أقل من 20 ألف دولار. الدافع وراء الارتفاع الحالي إلى حد كبير هو حماس المستثمرين بفضل الموافقة التنظيمية الممنوحة في الولايات المتحدة للمستثمرين المؤسسين - شركات التأمين وصناديق التقاعد - للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة التي لديها بيتكوين.

ووفقا لبومبرغ ضخ في الأسبوع الماضي مستثمرون أكثر من سبعة مليارات دولار لمنتجات استثمار مرتبطة بالعملية الرقمية الشهيرة.

ويأتي الزخم الحالي في وقت لا يزال فيه قطاع العملات االمشفرة يتعافى من انهيار الشركات الرائدة في المجال وقضايا الاحتيال التي شوهته. وفي نهاية الشهر، من المتوقع صدور الحكم على سام بانكمان فريد، مؤسس بورصة العملات المشفرة العملاقة FTX، الذي أدين بالاحتيال.