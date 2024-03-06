مصر : البنك المركزي يعلن تحرير سعر الجنيه بعد قرار رفع الفائدة المفاجئ

قرر المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق، بعد قراره المفاجئ برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة بـ 6 بالمئة، ويأتي هذا بعد أن خفضت الحكومة المصرية قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فقد شهد الجنيه المصري تراجعا بنحو 21 بالمئة إلى نحو 39 جنيهًا للدولار بحلول الساعة 10:27 صباحًا في القاهرة الأربعاء، بعد أن تم تداوله عند نحو 30.9 خلال العام الماضي.

كما أظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن إن الجنيه المصري هبط إلى نحو 45 أمام الدولار بحلول الساعة 1230 بتوقيت الإمارات.

كما أظهرت شاشة التداول على موقع البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية، هبوط سعر الجنية المصري إلى 45 أمام الدولار بحلول الساعة 12:41 بتوقيت الإمارات ما يعني تراجعا بنسبة 45 بالمئة.

قبل هذا، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ بـ 600 نقطة أساس. وقال إنه "سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف"، وأكد في بيانه، أن "توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر "حاسم"، مردفا أنه "سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق".

كما شدد البنك المركزي على أن "توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".

وأشار البنك المركزي إلى أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.