رغم ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية .. السندات المصرية تنجح في تقديم عوائد مرتفعة

كشفت تقارير أمريكية، أن السندات المصرية استطاعت تقديم عوائد مرتفعة، رغم ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، وهو ما قد يجعلها "قبلة جذابة للمستثمرين" الذين أحجموا في فترات سابقة عن أدوات الدين المصرية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ يقترب العائد على السندات بالعملة المحلية من متوسط 30 في المئة، فيما وصف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال "السندات الحكومية المصرية بأنها من أقوى الاستثمارات أداء لعام 2024".

وتعرف السندات المصرية زخما وسط توقعات بأن تحصل البلاد على " 43 مليار دولار على شكل قروض واستثمارات أجنبية" وهو ما قد يعوض "النمو الاقتصادي الضعيف"، ويخفف من حدة تأثيرات ما يحدث في المنطقة على الاقتصاد المصري.

وتعزو بلومبيرغ جاذبية السندات المصرية إلى ما أسمته بـ"أموال ساخنة تتدفق على مصر" أكان عبر الاستثمارات الخليجية بصفقة رأس الحكمة، أو بقرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار.

وأكدت الحكومة المصرية أن الفترة المقبلة ستشهد صفقات كبرى أخرى لضمان الحصول على موارد دولارية.

وفي خطوة لضبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، وسمح بسعر صرف أكثر مرونة.