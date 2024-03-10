استعدادا لتهديدات أمنية: إسرائيل تدرس شراء ميناء بحري في قبرص

أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية وبتعليمات من وزيرة المواصلات ميري ريغف ان وفدا إسرائيليا برئاسة رئيس شركة الموانئ الإسرائيلية عوزي يتسحاكي ومسؤولين آخرين ستنطلق الى قبرص الاثنين بهدف دراسة شراء أحد الموانئ في الجزيرة، حيث تحاول إسرائيل إيجاد حلول بحرية لتزويد البضائع في حال وقوع سيناريوهات أمنية وتهديدات وبهدف دراسة تقديم استجابة للتحديات المرتبطة بقضية النقل البحري.

وذكر موقع "واينت" أن الفكرة طرحت السبت من قبل وزارة المواصلات، وأعطى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لدراسة القضية. التقديرات في إسرائيل بأن تكلفة شراء ميناء من هذا قبيل تقدر بنحو نصف مليار شاقل، القبارصة معنيون جدا في الخطوة. وفي الوقت نفسه، فإن هذه مراحل أولية فقط لفحص الفكرة وفقط بعد نضوج المفاوضات سيتم فحص الفكرة بصورة معمقة من قبل مجلس الأمن القومي وسيتم عرضها أمام الحكومة للمصادقة عليها.

عمل المقر الذي سيبدأ الأسبوع القادم يهدف الى النظر لعدة مشاكل وتقديم الحلول الاستراتيجية لها. التقديرات في إسرائيل وفي العالم هي أنه بعد الحرب ستستغرق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة خمس سنوات، وفي هذه الفترة تزويد المساعدات الإنسانية للقطاع ستدخل من الميناء الذي ستقيمه الولايات المتحدة في غزة، كما تعهد الرئيس بايدن في كلمته الثلاثاء الماضي.

شراء الميناء في قبرص سيتيح لإسرائيل السيطرة على الترتيبات الأمنية وبذلك يمكنها إجراء فحوصات أمنية لكافة البضائع التي ستصل غزة عن طريق البحر. إن دخلت عملية الشراء حيز التنفيذ، حتى يتم إقامة الميناء الأمريكي في غزة، البضائع سيتم نقلها الى ميناء أشدود ومن هناك ستنقل بالشاحنات الى القطاع.

كذلك الأمر ليس مرتبطا فقط مع غزة، حيث ترتبط الخطوة بالمخاوف من حدوث حرب في الشمال، وفي مثل هذه الحالة حزب الله سيحاول استهداف ميناء حيفا، وقال مسؤول في وزارة المواصلات إنه في مثل هذه الحالة السفن التي تبحر الى إسرائيل ستبحر من الميناء في قبرص الى أحد الموانئ جنوب إسرائيل الى أشدود أو ايلات.

ومن خلال رؤية أوسع فإن شراء الميناء يمكن أن يصبح مع الوقت نقطة هامة في مشروع سكة السلام التي لا زالت الولايات وإسرائيل يؤمنون بها، حيث سيتم نقل البضائع من الهند الى إسرائيل مستقبلا وسيتم نقلها من الموانئ الإسرائيلية الى قبرص ومن هناك إلى أنحاء أوروبا.