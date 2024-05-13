المغرب: من المتوقع أن تستسلم الخطوط الملكية المغربية 12 طائرة "بوينغ" قبل مارس المقبل

تتوقع شركة الخطوط الملكية المغربية استلام 12 طائرة من شركة "بوينغ" قبل شهر مارس/ىذار من العام المقبل، من بينها طائرتين عريضتي البدن من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" في إطار صفقة شراء، و10 طائرات من طراز "بوينغ ماكس" في إطار عقود إيجار طويلة الأمد، بحسب مصدر مسؤول بالشركة.

وأكد المصدر على أن "الطائرات الجديدة تأتي في إطار صفقة تمت قبل توقيع الشركة عقد برنامج مع الحكومة المغربية في يوليو/تموز من العام المنصرم يقضي بمضاعفة أسطولها 4 مرات من 50 طائرة حالياً إلى 200 طائرة خلال 15 عاماً المقبلة، بكلفة تقدر بنحو 25 مليار دولار"

وكانت الخطوط الملكية المغربية، قد أطلقت مناقصة دولية في منتصف أبريل/نيسان المنصرم لشراء طائرات جديدة تنفيذاً لبرنامجها الجديد، حيث وجهت طلبها للشركات المصنعة، من بينها "بوينغ" و"إيرباص". وخططت توسيع شبكة رحلات الشركة تسعى إلى تحقيق هدف المغرب باستقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026 وأكثر من 26 مليون سائح بحلول نهاية العقد مع استضافة البلاد لكأس العالم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

ومنذ 2020 بلغ دعم الدولة الإجمالي للشركة نحو 6 مليارات درهم. وكان 2018 آخر عام حققت فيه الشركة أرباحاً بـ156 مليون درهم (15.5 مليون دولار)، ليبدأ مسلسل الخسائر منذ إغلاق الأجواء بسبب وباء كورونا.