بتوجيه من بن سلمان: السعودية ستضخ خمسة مليارات دولار في مصر

ووفقا لبيان رئيس الحكومة المصرية يتم العمل هذه الفترة على اتفاقية "حماية الاستثمارات السعودية في مصر لتفعيلها خلال الشهرين المقبلين"

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i24NEWS
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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يبتسم وهو يستمع إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاتهما في قصر اليمامة بالرياض، المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يبتسم وهو يستمع إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاتهما في قصر اليمامة بالرياض، المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

أعلن مكتب رئاسة الحكومة المصرية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي بأن يضخ نحو خمسة مليارات دولار بمرحلة أولى في مصر. 

AP Photo/Peter Dejong
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح جناح المياه، بينما يستمع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، على اليمين، في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 في شرم الشيخ، مصر، الاثنين 7 نوفمبر 2022.AP Photo/Peter Dejong

هذا وثمن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اجتماعه مع مصطفى مدبولي الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بهم تشجيعاً لجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر.

وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت بإنهاء أغلب مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر، "حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ما يعني بقاء 14 منازعة فقط، سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

وصرح مدبولي خلال لقائه مع مجموعة من المستثمرين السعوديين، أن حكومته تعمل حالياً على الانتهاء من إعداد اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية، لتفعيلها خلال الشهرين المقبلين، بعد اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي".

وتقضي الاتفاقية بـ"حماية الاستثمارات السعودية في مصر في حالات الاضطراب والثورات، بما يمنع مصادرتها أو تأميمها أو التحفظ عليها أو نزع ملكيتها". وقال مدبولي إن "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر هي خطوة هامة جداً، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان"، وأضاف بأن "الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدها مع العديد من المستثمرين السعوديين".

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