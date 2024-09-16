بتوجيه من بن سلمان: السعودية ستضخ خمسة مليارات دولار في مصر

أعلن مكتب رئاسة الحكومة المصرية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي بأن يضخ نحو خمسة مليارات دولار بمرحلة أولى في مصر.

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هذا وثمن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اجتماعه مع مصطفى مدبولي الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بهم تشجيعاً لجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر.

وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت بإنهاء أغلب مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر، "حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ما يعني بقاء 14 منازعة فقط، سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

وصرح مدبولي خلال لقائه مع مجموعة من المستثمرين السعوديين، أن حكومته تعمل حالياً على الانتهاء من إعداد اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية، لتفعيلها خلال الشهرين المقبلين، بعد اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي".

وتقضي الاتفاقية بـ"حماية الاستثمارات السعودية في مصر في حالات الاضطراب والثورات، بما يمنع مصادرتها أو تأميمها أو التحفظ عليها أو نزع ملكيتها". وقال مدبولي إن "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر هي خطوة هامة جداً، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان"، وأضاف بأن "الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدها مع العديد من المستثمرين السعوديين".