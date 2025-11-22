تصنيف سكاي تراكس: أفضل شركات الطيران الاقتصادي لعام 2025

أصدر اتحاد تصنيف الطيران البريطاني Skytrax ليلة السبت تقريره السنوي لتقييم أفضل شركات الطيران منخفض التكلفة في العالم لعام 2025، حيث حافظت شركة "إير آسيا" الماليزية على صدارة القائمة للعام السادس عشر على التوالي.

ويعتمد التصنيف على استطلاع واسع شمل ركّابًا من أكثر من 100 دولة، وتم فيه تقييم الخدمات المقدمة على متن الطائرة، مستوى النظافة، طاقم الضيافة، جودة الطعام، والمرافق التشغيلية.

تُعد إير آسيا واحدة من أكبر شركات الطيران الاقتصادي في العالم، إذ تمتلك أسطولًا يضم أكثر من 200 طائرة، وتغطي وجهات عديدة في جنوب شرق آسيا وخارجها. وتشتهر الشركة بتقديم باقات مختلفة للمقاعد والخدمات بهدف تقليل التكاليف على المسافرين وزيادة كفاءة التشغيل.

واحتلت شركة "سكوت"—الفرع الاقتصادي لشركة الخطوط السنغافورية—المركز الثاني، بعدما رسخت موقعها كواحدة من أبرز شركات الطيران منخفضة التكلفة عالميًا، مع أسطول يتجاوز 50 طائرة ويغطي أكثر من 70 وجهة في 18 دولة.

وجاءت إنديجو الهندية في المركز الثالث، تلتها يوروفينغز الألمانية، ثم فولينغ إيرلاينز الإسبانية التي أكملت قائمة أفضل خمس شركات لرحلات الطيران منخفض التكلفة لعام 2025.

التصنيف الكامل:

1. إير آسيا (ماليزيا

2. سكوت (سنغافورة)

3. النيلي (الهند)

4. يورووينغز (ألمانيا)

5. خطوط فولينغ الجوية (إسبانيا)

6. فولوتيا (إسبانيا)

7. ترانسافيا (فرنسا)

8. إيبيريا إكسبريس (إسبانيا)

9. فليناس (السعودية)

10. إيزي جيت (بريطانيا)

11. رايان إير (إيرلندا)

12. جيت2 (بريطانيا)

13. هونغ إكسبرس (هونغ كونغ)

14. فلاي دبي (الإمارات العربية المتحدة)

15. إليجنت إير (الولايات المتحدة)

16. إير بالتك (لاتفيا)

17. جتسمارت إيرلاينز (تشيلي)

18. سكاي إيرلاينز (تشيلي)

19. بلَياريستان (كازاخستان)

20. جيت ستار إيرويز (أستراليا)