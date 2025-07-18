الكشف عن اتفاق الطاقة بين ترامب وأحمد الشرع

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صرّح جوناثان باس، الرئيس التنفيذي لشركة أرجنت للغاز الطبيعي المسال، يوم الجمعة، بأن ثلاث شركات أمريكية - بيكر هيوز، وهانت إنرجي، وأرجنت للغاز الطبيعي المسال - ستطلق خطة رئيسية لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة للنفط والغاز والطاقة في سوريا.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الرئيس ترامب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. وتخطط الشركات لتقييم وتطوير إنتاج الطاقة، بما في ذلك استكشاف النفط والغاز وتوليد الطاقة بالدورة المركبة، مع التركيز في البداية على المناطق الواقعة غرب نهر الفرات الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. وقد انهار نظام الكهرباء في سوريا من قدرة توليد بلغت 9.5 جيجاواط في عام 2011 إلى 1.6 جيجاواط اليوم.

وقال باس، الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في أبريل/نيسان، إن الشركات تعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية لصياغة خطة شاملة. وتزامنت زيارته إلى دمشق هذا الأسبوع مع الغارات الجوية الإسرائيلية على العاصمة دمشق.

وقد ازداد اهتمام المستثمرين منذ تخفيف العقوبات، حيث تعهدت شركات خليجية أيضًا بمليارات الدولارات لإعادة إعمار سوريا. في مايو/أيار، وقّعت شركة UCC Holding القطرية صفقةً بقيمة 7 مليارات دولار لمشاريع طاقة جديدة، تشمل أربع محطات طاقة تعمل بالغاز ومحطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط.

وصرح وزير المالية ياسر برنية قائلاً: "تشير هذه الزيارة إلى اهتمام متزايد من جانب الشركات والمستثمرين الأمريكيين بالتعامل مع سوريا". ويأتي هذا بعد أن أُعلن هذا الأسبوع عن توقيع البلاد صفقةً بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس، وهي الخطوة الأولى لسوريا على طريق التعافي الاقتصادي.