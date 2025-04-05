ترامب:"الرسوم الجمركية لن تكون سهلة لكن سننتصر"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأميركيين، اليوم السبت، إلى "التماسك من أجل تحقيق النصر" في ما وصفه بـ"الثورة الاقتصادية"، واعتبر أن الإجراءات الاقتصادية التي أقرها "تعيد الوظائف والأعمال كما لم يحدث من قبل"، مضيفاً"تجاوزنا بالفعل حاجز الخمسة تريليونات دولار من الاستثمارات، والرقم في ازدياد سريع، هذه ثورة اقتصادية، وسننتصر".

جاءت تصريحات ترامب تعليقاً على "الحرب التجارية" التي أطلقتها رسومه الجمركية على عشرات الدول في العالم، وتسببت في خسائر تريليونية في البورصات الأميركية، وهلع في الأسواق العالمية.

وكان جيروم باول توقع، الجمعة، أن تتسبب الرسوم التي فرضها ترمب بـ"زيادة التضخم خلال الشهور المقبلة"، معتبراً أن "التقدم نحو معدل التضخم المستهدف البالغ 2% تباطأ". وأضاف باول خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لمحرري وكتاب الأعمال SABEW، أن "التوقعات غير واضحة إلى درجة كبيرة، وسط مخاطر متزايدة من ارتفاع البطالة والتضخم"، واصفاً الرسوم بأنها "أكبر من المتوقع، وتخاطر بارتفاع التضخم ونمو أقل".

وشهدت أسواق الأسهم الأميركية أسوأ تراجع لها منذ جائحة كورونا في مارس 2020 خلال فترة الإغلاق الكبير، وسط ترجيحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأن تكون أضرار "الحرب التجارية" أكبر من المتوقع، وتصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

وقررت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فرض رسوم جمركية مضادة إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية اعتباراً من العاشر من أبريل، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تراوحت بين 10% و15% التي فرضتها على بعض السلع الزراعية الأميركية في مارس، والأخرى التي تراوحت بين 10% و15% على بعض معدات الطاقة والزراعة في فبراير.

ووسط مخاوف من التضخم وارتفاع الأسعار، قال ترمب في منشور على "تروث سوشيال"، السبت، إن "الصين تلقت ضربة أقسى بكثير من الولايات المتحدة، ولا مجال للمقارنة"، معتبراً أن بكين، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، عاملوا الولايات المتحدة بـ"طريقة سيئة لا يمكن الاستمرار بها".