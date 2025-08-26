عمال الضفة يعودون إلى الأرض بعد انقطاعهم عن العمل في إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

فقدان مصدر الرزق جراء السابع من أكتوبر أجبر آلاف الأسر في الضفة الغربية للبحث عن بدائل رزق جديدة حيث عاد عشرات الآلاف الى العمل الى الزراعة في الضفة الغربية، في تحول فرضته حرب غزة وإغلاق أبواب العمل والمعابر، الصحافي فراس حسن أعد تقريرا عن القضية يمكنكم مشاهدته أعلاه.