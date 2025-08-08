الرئيس التنفيذي لشركة إنتل يرد على دونالد ترامب: "تصرفتُ في حدود القانون"

قد يعجبك أيضًا -

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب بو تان، ردا على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة موجهة إلى الموظفين نُشرت على المدونة الرسمية للشركة: "معظم المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع خاطئة"، مؤكدًا أنه يعمل مع الحكومة الأمريكية لتوضيح الموقف. وأكد تان، المقيم في الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عامًا، تمسكه بالبلاد والتزامه "بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية".

وكتب ليب بو تان "نزاهتي مبنية على الثقة: أفعل ما أقوله بالطريقة الصحيحة"، مؤكدًا التزامه بتعزيز الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي. وبدعم من مجلس الإدارة، أعلن أن إنتاج الرقائق المتقدمة في الولايات المتحدة سيبدأ في غضون عام، مما يمثل إنجازًا رئيسيًا في منظومة التكنولوجيا الأمريكية. وتهدف هذه التصريحات إلى تخفيف التوترات في ظل انتقادات ترامب التي تم نقلها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تغذي التكهنات حول الاستثمارات الأجنبية لشركة إنتل، وسط تصاعد التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

وكان الرئيس الأمريكي قد طالب باستقالته عبر موقع "تروث سوشيال"، متهمًا إياه بـ"تضارب مصالح خطير" بسبب استثماراته السابقة في شركات صينية، بعضها مرتبط بالجيش الصيني. وقد تسبب هذا المنشور، الذي نُشر قبل افتتاح الأسواق، في انخفاض حاد في أسهم إنتل.