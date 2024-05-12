مؤتمر للمانحين في الكويت يجمع أكثر من ملياري دولار لدعم النشاطات الإنسانية في غزة

تعهدت جهات مانحة خلال مؤتمر دولي في الكويت اليوم الأحد تقديم أكثر من ملياري دولار لقطاع غزة، والتي سيتم تسليمها خلال العامين 2024 و 2025.

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وذكر البيان الختامي لمؤتمر المانحين الذي نظمته الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "اوتشا" بأن المبلغ الذي جمع بلغ مليارين و696 الف و314 دولارا سيتم "تنفيذه خلال العامين 2024 و2025، حيث ستعمل المبادرة خلال العامين القادمين كمرحلة أولية قابلة للتمديد على حشد الجهود للتدخلات الإنسانية المنقذه في غزة"

ودعا البيان الى إطلاق "نداء أنساني عاجل ومناشدة لكافة القادة والحكومات والهيئات والمؤسسات العالمية للتدخل "لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خصوصا في ظل تطور الأحداث في رفح".

والمؤسسات المشاركة في المؤتمر وفقا لبيان صادر عن "اوتشا" شملت الى جانب المؤسسات الكويتية ، مؤسسة "قطر الخيرية"، ومنظمة الإغاثة الإسلامية في برمنغهام، ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية، ومؤسسة الخير في بريطانية، إضافة الى جهات حكومية ورسمية ومنظمة عمل خيرية وإنسانية عديدة، كما حضر المؤتمر ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المتحدة والمنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية التي تهتم بتقديم البرامج الإغاثية والتنموية في غزة.