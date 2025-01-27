هل هذا القرار السعودي الجديد يمكن اعتباره تمهيدا للسماح بدخول الأجانب الى مكة والمدينة المنورة؟

في خطوة غير عادية، سمحت المملكة العربية السعودية للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السعودية والتي تمتلك عقارات في مكة والمدينة، أقدس مدينتين للعالم الإسلامي. حتى اليوم لا يُسمح لغير المسلمين بدخول المدينتين المقدستين، ولكن من المحتمل أن تكون هذه خطوة أولى نحو تغيير ذلك.

وقالت هيئة السوق المالية في بيان إن القرار "يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز جاذبية وكفاءة سوق رأس المال، وتعزيز قدرتها التنافسية الإقليمية والدولية مع دعم الاقتصاد المحلي".

وقالت إن الاستثمار الأجنبي "في الشركات التي تمتلك عقارات داخل حدود مكة والمدينة سيقتصر على أسهم هذه الشركات السعودية المدرجة في سوق رأس المال السعودي، أو أدوات الدين القابلة للتحويل، أو كليهما". ومع ذلك، قالت الهيئة إن الملكية غير السعودية لا يمكن أن تتجاوز 49 في المائة.

المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم. لقد انخرطت منذ سنوات في أجندة إصلاح واسعة النطاق تهدف إلى تنويع الاقتصاد بالسياحة والاستثمار.

تستقبل مكة بالفعل ملايين الحجاج المسلمين كل عام، لكن المدينة تخضع لتنمية هائلة تهدف إلى جذب 30 مليون مؤمن بحلول عام 2030. يتوقع مشروع يسمى مسار، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، إنشاء 40 ألف غرفة فندقية جديدة في مكة.