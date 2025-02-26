كيف ستدعم السعودية مصر؟ تقرير: إسرائيل ترفع سعر الغاز الذي تبيعه لمصر، والأخيرة ترفض

ذكرت صحيفة "العربي الجديد" صباح اليوم (الاثنين)، أن إسرائيل تمارس ضغوطا على مصر بشأن قضية الغاز، من أجل تعزيز دورها في مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وبحسب تقرير الصحيفة القطرية ، فقد ناقش الطرفان خلال اجتماع إسرائيلي مصري عقد الأسبوع الماضي في القاهرة، زيادة كمية الغاز المستورد من إسرائيل إلى مصر في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، على خلفية ارتفاع الطلب المصري على الكهرباء في أشهر الصيف. وفي الاجتماع الذي عقد بناء على طلب مصر، فوجئ المصريون من طلب إسرائيل بزيادة أسعار الغاز بنسبة أربعة في المئة.

وأكد مصدر حكومي مصري أن القاهرة رفضت الطلب الإسرائيلي، وأن المفاوضات بشأن زيادة أسعار الغاز تأجلت إلى الاجتماع المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصادر بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث الموضوع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في لقاء عقده معه الأسبوع الماضي في الرياض.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي استعرض أمام ولي العهد تفاصيل المفاوضات مع إسرائيل، وحذر من أن إسرائيل تستغل هذه القضية للضغط على مصر "خصوصا بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة" وأبدى بن سلمان استعداده لمساعدة مصر، لكن من خلال تقديم الفرص للاستثمار.