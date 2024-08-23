شركة الطيران "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت إلى غاية سبتمبر الوشيك

أعلنت شركة الطيران" لوفتهانزا، اليوم الجمعة، أنها ستمدّد تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 سبتمبر/ايلول الوشيك، وإلى تل أبيب وطهران حتى الثاني من نفس الشهر، في مواجهة مخاطر تفاقم الصراع في المنطقة، مشيرة إلى أنها "ستستأنف الرحلات الجوية إلى العاصمة الأردنية عمَّان وإلى أربيل في العراق اعتبارا من 27 أغسطس/آب الجاري"، موضحة أنها ستستخدم "ممرا في شمال المجال الجوي العراقي للوصول إلى أربيل".

وكانت المجموعة الألمانية، أعلنت تعليق جميع الرحلات الجوية إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعَمان وأربيل حتى 26 أغسطس/أب الجاري.

ومثل شركات الطيران الأخرى، علقت لوفتهانزا رحلاتها إلى الشرق الأوسط منذ بداية أغسطس/آب الجاري، وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين إسرائيل من جهة وإيران وحلفائها - حماس وحزب الله اللبناني - من جهة أخرى.

وستتجنب لوفتهانزا العاصمة اللبنانية لأكثر من شهر، في حين كان تعليق الرحلات سابقا يتم من أسبوع إلى آخر. في المقابل، استأنفت إير فرانس وفرعها ترانسافيا الرحلات إلى بيروت منذ 15 أغسطس/آب الجاري.

وقالت "لوفتهانزا"، إنها لن تستخدم المجال الجوي لإيران والعراق حتى 26 أغسطس.

وتتزايد مخاوف شركات الطيران من تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط بعد عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أثناء زيارته لطهران والتي نسبت إلى إسرائيل واغتيال القيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر، في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، وسط توعّد إيران والمجموعات المدعومة منها بالردّ.