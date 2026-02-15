تحذير ماكدونالدز غير العادي: لا تستخدموا منتجاتنا ككلمة مرور شخصية

أطلقت ماكدونالدز هولندا اليوم (الأحد) حملة بمناسبة "يوم تغيير كلمة المرور" وحذرت عملاءها من استخدام أسماء الوجبات الشهيرة ككلمات مرور شخصية.

تشير البيانات إلى أن كلمة المرور "bigmac" ظهرت في 110,922 قواعد بيانات كلمات مرور تم تسريبها، مما يجعلها واحدة من أكثر كلمات المرور شيوعاً وأقلها أماناً.

أيضاً كلمة السر "french fries" اكتسبت شعبية عالية وظهرت في 34,407 قواعد بيانات، بينما كلمات السر مثل "kids meal" و"mcnuggets" تحتلان المرتبة الثالثة والرابعة في التوزيع.

الهدف من ماكدونالدز هو تشجيع الزبائن على التفكير بشعارات (كلمات مرور) معقدة وأكثر أماناً لمنع الاختراقات وسرقة المعلومات. حملتهم تبرز أهمية تحديث كلمات المرور بشكل منتظم وتجنب استخدام مصطلحات بسيطة أو شائعة جداً.

كما قد تتذكرون، أعلنت سلسلة المطاعم الشهيرة في بداية هذا الشهر عن تحديث لقائمة أسعار منتجاتها، والتي قالت إنها تأثرت بالزيادة المستمرة في تكاليف التشغيل في إسرائيل - بما في ذلك أسعار الكهرباء والمياه وضرائب العقارات، إلى جانب زيادة كبيرة في أسعار المواد الخام، وخاصة منتجات الدجاج ولحم البقر.

في إطار قائمة الأسعار الجديدة، سيرتفع سعر "بيغ ماك" الواحد من 20 إلى 23 شيكل، وسيرتفع سعر وجبة "ماك رويال" بأربعة شواقل ليصبح 40 شيكل بدلاً من 36. كما سيرتفع سعر البطاطا المقلية الكبيرة بشيكل واحد ليصبح 25 شيكل، وسترتفع وجبة "كرانش رويال" إلى 43 شيكل.

إلى جانب رفع الأسعار، أكدت الشبكة أن أسعار بعض الوجبات الأكثر شعبية، مثل ماك ناجتس (9 أو 12 قطعة) ووجبة ريب إنتركوت، ظلت ثابتة. كما لم تتغير أسعار الهامبرغر العادي، وماك تشيكن، وأصابع الذرة، وجميع الحلويات، بل تم تخفيض سعر عبوة ماك ناجتس (5 قطع).