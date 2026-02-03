"فلاي ناس" السعودية تعتزم تأسيس شركة طيران في سوريا ضمن استثمارات بمليارات الدولارات

قالت مصادر لـ«العربية بيزنس» إن شركة طيران ناس السعودية («فلاي ناس») تستعد لتوقيع اتفاقية لتأسيس شركة طيران جديدة في سوريا، ضمن حزمة استثمارية سعودية بمليارات الدولارات يُتوقع الإعلان عنها رسميًا يوم السبت المقبل.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش «القمة العالمية للحكومات» في دبي، قال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي إن السعودية ستضخ استثمارات في شركة طيران سورية خاصة جديدة، إلى جانب مشاريع في قطاعي الاتصالات والعقارات، لا سيما في المدن القديمة، دون الكشف عن القيمة الإجمالية للاستثمارات.

وأوضح الهلالي، في تصريحات لـ«رويترز»، أن غالبية المشاريع ستكون عبر عقود جاهزة للتنفيذ، وليس مذكرات تفاهم غير ملزمة، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تُعد الأكبر من نوعها منذ رفع الولايات المتحدة العقوبات الصارمة على سوريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبحسب مصدرين سوريين مطلعين، ستشمل الاستثمارات في قطاع الطيران تطوير مطار حلب الدولي، مع توقع بدء تشغيل شركة الطيران الجديدة بأسطول يزيد على 12 طائرة. كما أشار رجل أعمال سوري إلى أن السعودية تعتزم توفير تغطية تأمينية للاستثمارات، بهدف تشجيع الشركات السعودية على دخول السوق السورية.

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من مركز التواصل الحكومي السعودي أو وزارة الإعلام السورية بشأن هذه الأنباء.