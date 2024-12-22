قطر تهدد بوقف "تصدير الغاز" إلى أوروبا لهذا السبب

أعلن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" الأحد بأن بلاده ستوقف تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، في حال فرضت الدول الأعضاء قانونا جديدا يرتبط بالعمالة والضرر البيئي.

وبموجب قانون اوروبي يتعلق "بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام في اوروبا، يتطلب من الشركات الكبرى التي تعمل في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا وصلت الى استنتاجات تتعلق بذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.

وصرح الكعبي خلال المقابلة أنه "إذا كان الأمر يتعلق بخسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر". وأضاف الكعبي "هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".وشدد الكعبي، أن على الاتحاد الأوروبي مراجعة هذا القانون بشكل شامل.