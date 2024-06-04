لجنة المالية بالكنيست تمنح تصريح بموازنة 11.3 مليار شيكل لـ"مشاريع أمنية سرية"

وافقت اللجنة المالية اليوم (الثلاثاء) على السماح بتخصيص مبلغ 11.3 مليار شيكل لموازنة وزارة الدفاع. التفويض الذي تم الحصول عليه كان مطلوبا بصورة فورية وبشكل استثنائي. وذكر في بند الموافقة أن هذه "مشاريع أمنية سرية"، والآن نعلن أن هذا تصريح للالتزام بشراء مقاتلات حربية من الولايات المتحدة.

وذكر في الرسالة التي بعثها نائب المسؤول عن الميزانيات الى موشيه جافني وفقا لـ N12، رئيس لجنة المالية في الكنيست ذكر أن "وزير الأمن غالانت يعرض ’تغييرات’ في ميزانية الوزارة، وإن وزير المالية سموتريش يطالب بموافقة لجنة المالية للاستجابة لهذه الحاجة. مع ذك، لم يتم التطرق الى هذه التغييرات، التي تقدر كلفتها بمبلغ أكثر من 11 مليار شاقل، باستثناء أن الحديث يدور عن "مشاريع أمنية".

وذكر لاحقا أنه لأسباب تتعلق بالسرية، التوضيحات للتغييرات سيتم تقديمها في اللجنة المشتركة لميزانية الأمن. وكما ذكر يتبين أن هدف الميزانية هو التصريح بالالتزام لشراء مقاتلات حربية من الولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، وبعد وقت قصير من الموافقة على التفويض، أعلنت وزارة الأمن أنها وقعت صفقة شراء مع الحكومة الأمريكية لسرب ثالث من طائرات “أدير” (F35). وبحسب تفاصيل الصفقة، سيتم إضافة 25 طائرة من طراز الشبح المتطورة إلى القوات الجوية، وبذلك يرتفع عدد وحدات المقالات إلى 75 وحدة إجمالاً. وسيبدأ تسليم الطائرات للجيش الإسرائيلي في عام 2028 بمعدل 3 إلى 5 طائرات سنويا.

ويقدر حجم الصفقة بنحو 3 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 11 مليار شيكل، ستؤخذ من أموال المساعدات الأميركية. والغرض من شراء الطائرات هو تعزيز قدرات النظام الأمني للتعامل مع التحديات في "الدائرة الثالثة".