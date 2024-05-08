سموتريش :"نتنياهو يعطل قانونا لمصادرة أموال للسلطة الفلسطينية"

بعث وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش صباح اليوم رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي هاجمه خلالها قائلا :"أنت تعطل خطوة بادرت اليها للتخفيف من غلاء المعيشة". ووفقا للوزير، رئيس الحكومة يعيق قانون اتفق عليه الطرفان، وبموجبه سيتم مصادرة ثلاثة مليارات شاقل تابعة للسلطة الفلسطينية.

وكتب الوزير لنتنياهو :"خلافا لالتزامك، انت تمنع مصدر تمويل من المفترض أن يستخدم لتمويل نفقات إعادة إعمار بلدات غلاف عزة" وقال إنه "يمكن استخدام أموال الإرهابيين" على حد تعبيره "بإصلاح الأضرار وبهذه الطريقة سيتم تحرير ثلاثة مليارات شاقل مما سيسهل مكافحة غلاء المعيشة". ووقع سموتريش على الرسالة بطلب دفع القانون مع افتتاح الدورة الصيفية للكنيست.

كما تطرق وزير المالية أمس الى التقارير التي قالت إنه وضع تحذير نهائي لنتنياهو، وقال له أنه سيهتم بغلاء المعيشة فقط بعد دفع العملية في رفح :"لم يحصل هذا بتاتا، ولا مرة رفضت الاجتماع مع رئيس الحكومة بموضوع غلاء المعيشة".