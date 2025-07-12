"استثمارات عمانية بقيمة 10 مليار دولار في الجزائر"|| قفزة بالتعاون الاقتصادي بين الجزائر وسلطنة عمان

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بعد تأسيس صندوق الاستثمار العماني الجزائري المشترك ، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم تسجيل طلبات لعدد من الشركات العمانية للاستثمار في الجزائر، ويسعى الصندوق الى استثمار 10 مليار دولار في الجزائر.

مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش صرح أن "الوكالة تهدف الى المدى المتوسط إلى أن يتجاوز حجم الاستثمارات العمانية في الجزائر الى 10 مليارات دولار"، و"يعتبر تأسيس الصندوق المشترك أول خطوة ملموسة لتفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وتحدث ركاش عن تسجيل طلبات لعدد من الشركات العُمانية للاستثمار في الجزائر، تم خلالها الاتفاق على بعض القطاعات كإنشاء خط شحن بحري مشترك بين البلدين، ويتم حاليا التفاوض بين مجموعة أسياد ومجمعي "مدار" و" جاتما" الجزائريين، كما يجري العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة مشروع سيارات هيونداي بالجزائر، إضافة إلى مشروع إنشاء أسطول صيد بحري مشترك بين البلدين مع الجانب الموريتاني طرفاً ثالثاً.

كما تحدث عن مشاورات بين السلطنة والجزائر "للاستثمار في القطاع الدوائي والصيدلاني بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة مشروع مصهر للألمنيوم بالجزائر وجارٍ العمل على تخصيص الوعاء العقاري المناسب للشركة المالكة للمشروع".

وأوضح ركاش أن "الحكومة الجزائرية قامت بعدة إصلاحات جوهرية عبر وضع منظومة جديدة للاستثمار تراعي مبدأ الاستقرار التشريعي وتوفر جميع ضمانات حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في وتيرة تسجيل الاستثمارات على مستوى الوكالة الجزائرية للاستثمار، منذ بداية العمل بالمنظومة الجديدة وصلت إلى أكثر من 15 ألفًا و600 مشروع منها 271 مشروعًا استثماريًّا أجنبيًّا".

من جانب آخر تحدث السفير العماني في الجزائر أن "الجانب الجزائري أبدى اهتمامه بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، وتعمل السّفارة على تحويل العديد من الطلبات إلى "صالة استثمر في عُمان" لتزويد المستثمرين والمهتمين من السوق الجزائري بالمعلومات والإجراءات والحوافز والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عُمان.