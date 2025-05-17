تحذير موجع لترامب : موديز تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

تصويت آخر بعدم الثقة في الوضع المالي في الولايات المتحدة: أعلنت شركة موديز للتصنيف الائتماني صباح اليوم (السبت) أنها خفضت التصنيف الائتماني للبلاد. وبذلك، خسرت الولايات المتحدة تصنيفها AAA، وهو الأخير من وكالة تصنيف ائتماني، بعد أن أعلنت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز جلوبال عن خفض التصنيف أيضاً.

وأوضحت موديز القرار: إن اتساع عجز الموازنة يعني أن اقتراض الحكومة الأميركية سيزداد بوتيرة متسارعة، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل. وقالت الشركة إنها لا تعتقد أن مقترحات الميزانية الحالية التي ينظر فيها المشرعون الأميركيون ستفعل أي شيء مهم لتضييق الفجوة المستمرة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهتم بإقرار عدد من القوانين التي قد تؤدي، بحسب وكالة موديز، إلى تفاقم عجز موازنة بلاده، والتي توجد لديها معارضة أيضا داخل حزبه. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يؤثر خفض التصنيف الائتماني على اقتصاد البلاد كثيراً، إلا أنه يعد بمثابة إشارة تحذيرية.