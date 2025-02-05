تقرير: هذه تكلفة الليلة بالفندق المرموق التي ستقيم فيه وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف في المغرب

ستزور وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف المغرب للمشاركة في مؤتمر السلامة على الطرق المقام بمدينة مراكش في المغرب. واتضح وفقا لموقع "غلوبس" الإسرائيلي أن وزارة المواصلات طلبت الموافقة على تمويل الدولة لإقامة وزيرة المواصلات ميري ريغف، والمدير العام لوزارته موشيه بن زاكين ومساعدتها الشخصية، في فندق "الفصول الأربعة " المرموق خلال فترة مكوث البعثة في المغرب. ويتراوح سعر الجناح في الفندق بين 1200 و3700 يورو.

وتأتي رحلة الوزيرة ومعاونيها، التي تبلغ تكلفتها أكثر من نصف مليون شيكل،التي تشغل أيضًا منصب عضو في الكابنيت (مجلس الأمن المصغر) بعد دعوتها للمشاركة في مؤتمر حول السلامة على الطرق وستتوجه إلى المغرب للمرة الثانية منذ بداية ولايتها.

وفي تعقيب الوزيرة على ما ورد ذكر مكتبها أن "تمت دعوة الوزيرة على حساب الحكومة المغربية، لرزمة استضافة تشمل فندق، مثل باقي الوزراء المشاركين. لكن بسبب قيود أمنية اختارت الحكومة المغربية للوزيرة والوفد الإسرائيلي المرافق فنادق أخرى. كل الموضوع الإضافي حول التكلفة الإمنية فإن الأمر تحت مسؤولية ديوان رئيس الحكومة. كافة الادعاءات الأخرى بالتقرير كاذبة وغير صحيحة".