الخطر الأسوأ من الحرب الذي تواجهه العاصمة الايرانية طهران

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تُعاني العاصمة الإيرانية طهران من أزمة مياه حادة، تُهدد الحياة اليومية للمدينة. وعلى ضوء ذلك أعلنت السلطات الايرانية إغلاق المراحيض العامة في محاولة للحد من استهلاك المياه، وهو قرار يضر بالفئات الاجتماعية الأكثر ضعفًا في المقام الأول: المشردين، وكبار السن، وأصحاب الإعاقة، وأولياء الأطفال الصغار. وأثارت هذه الخطوة انتقادات شعبية واسعة، حيث يرى السكان بأنها رد يائس لأزمة مستمرة ولم يتم إدارتها بصورة صحيحة على مدار سنوات.

من جانبه ، حذّر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان من أنه ما لم تُتخذ قرارات سريعة وجذرية، فقد تنفد خزانات مياه طهران تمامًا بحلول نهاية الصيف. ويقدر الخبراء أن المدينة تقترب من نقطة حرجة - "يوم الصفر" - عندما تتوقف الصنابير عن إمداد أجزاء كبيرة من المدينة بالمياه. في الوقت نفسه،ويعاني حوالي 80% من منازل المدينة بالفعل من انخفاض حاد في ضغط المياه، بينما في العديد من المباني الشاهقة، تنقطع المياه على مدار ساعات طويلة يوميًا.

الأزمة الحالية هي جراء مزيج من الانخفاض الكبير في هطول الأمطار وسوء إدارة المياه المستمر. حيث أدى الإفراط في ضخ المياه الجوفية، والإسراف في الزراعة، والتوسع العمراني العشوائي، لوصول العاصمة الإيرانية طهران إلى حالة يفوق فيها الطلب على المياه العرض بكثير.حتى أن منسوب المياه في طهران ينخفض بمعدل عشرات السنتيمترات سنويًا، ونتيجة مباشرة لاستنزاف طبقات المياه الجوفية تحت المدينة.

بينما تسعى الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية، حيث أُعلنت عن عطلات خاصة في محاولة لتقليل الاستهلاك، وجرت نقاشات حول تمديد الإجازات للسماح للسكان بمغادرة المدينة وتخفيف العبء عن شبكات المياه، إلا أن الخبراء يزعمون أن هذه مجرد حلول تجميلية لا تعالج جذور المشكلة.