بوتين أمام دول البريكس: "نحن على شفا حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط"

وتنعقد هذه الأيام قمة "البريكس" في مدينة كازان الروسية. وذكرت وكالة أنباء "إنتبريكس" اليوم (الخميس) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في القمة إن "التصعيد الحاد في الوضع في الشرق الأوسط يضع المنطقة على شفا حرب شاملة". كما دعت الدول المشاركة في المؤتمر إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال بوتين"إن القتال في غزة الذي بدأ قبل عام قد امتد الآن إلى لبنان، كما تأثرت دول أخرى في المنطقة، وارتفع مستوى الصراع بين إسرائيل وإيران بشكل حاد. كل هذا يشبه سلسلة من ردود الفعل ويضع الشرق الأوسط برمته على شفا حرب واسعة النطاق".

وأضاف أن "تصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني يمكن أن يضمن السلام في الشرق الأوسط، وإلى أن يتم حل هذه القضية - لن تنكسر دائرة العنف. وسيستمر الناس في العيش في جو من الأزمة الدائمة مع تكرار أعمال العنف على نطاق واسع بصورة لا مفر منها".

وبحسب قوله، فإن "المطلب الأساسي لاستعادة السلام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية هو صيغة حل الدولتين التي أقرتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

Alexander SHCHERBAK / POOL / AFP

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوضع في الشرق الأوسط كان دائما في مركز اهتمام حكومته، على الرغم من المشاكل الداخلية العديدة في روسيا.

وأضاف بوتين: "روسيا، بالطبع، لديها العديد من القضايا المهمة للغاية والملحة التي يجب أن نحلها بأنفسنا، ونحن نفعل ذلك وسنفعل ذلك، ولكن في الوقت نفسه، حاولنا دائمًا تقديم مساهمتنا الكبيرة في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".

إضافة الى ذلك - الليلة الماضية، أصدرت دول البريكس بيانًا مشتركًا، أعربت فيه عن قلقها بشأن التصعيد في الشرق الأوسط - بالإضافة إلى الهجمات المختلفة التي نسبت الى إسرائيل مثل: الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق، هجمات أجهزة اتصال حزب الله، وأكثر من ذلك.

كما أعربت دول البريكس عن قلقها إزاء الوضع في جنوب لبنان وأدانت "مقتل المدنيين، فضلا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية نتيجة الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية". وجاء في البيان أيضًا: "ندعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه".

إضافة إلى ذلك، أدانت الوثيقة بشدة "الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والتهديدات لأمنهم"، وأضافت الدول: "ندعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال".

وتنعقد قمة البريكس – المنظمة الاقتصادية للدول النامية – بمشاركة روسيا والصين وإيران والسلطة الفلسطينية و30 دولة أخرى. كما شارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة.