الاتحاد الأوروبي يخفف العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، أنه توصل إلى اتفاق سياسي يخفف العقوبات على سوريا. ووفقا لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، فإن هذه الخطوة سيساعد اقتصاد البلاد ومساعدتها على العودة "للوقوف على قدميها".

وأضافت كالاس أنه إذا تفاقم الوضع في سوريا، فسوف يقوم الاتحاد بإلغاء تخفيف العقوبات وتقديم المساعدات الإنسانية بدلاً من ذلك.

ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بهذه الخطوة التي قال إنها تمهيد وتجهيز للرفع النهائي للعقوبات، وقال إنهم في سوريا يتوقعون "أن يكون لذلك تأثير إيجابي على جميع مجالات حياة الشعب السوري وسياساته. وضمان التنمية المستدامة."

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في سوريا، أمس، أن مديرية الأمن العام في البلاد صادرت مخزوناً من الأسلحة كان متوجهاً إلى حزب الله، كان من المقرر تهريبه عبر مدينة صررايا على الحدود مع لبنان.

وقبل نحو أسبوع ونصف أعلنت سوريا أنها أحبطت تهريب أسلحة إلى لبنان، لكنها لم تذكر حينها أن هذه الأسلحة كانت مخصصة للوصول إلى حزب الله: "تم مصادرة الأسلحة والصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي اللبنانية، وقالت وزارة الداخلية السورية.