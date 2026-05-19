سوريا تصدر قراراً جديداً بحظر البضائع الإسرائيلية وسط تعثر محادثات التطبيع

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يعدل قانون الجمارك في البلاد، ويعزز حظر استيراد البضائع الإسرائيلية إلى سوريا، ويواصل سياسات اقتصادية معادية لإسرائيل. وقال مصدر سوري لمراسل i24NEWS الأنجليزية أريئيل أوسيران، إن الشرع يستخدم هذه الخطوة لتعزيز الدعم الداخلي. وأضاف المصدر: "يسعى الشرع إلى استغلال هذا الموقف الداخلي القوي لتبرير توقيع اتفاق مع إسرائيل في المستقبل".

المرسوم رقم 109 لعام 2026 هو قانون الجمارك السوري الجديد، ويحل محل التشريعات السابقة. تنص المادة 112 على حظر إدخال واستيراد البضائع التي تنتهك قوانين المقاطعة (مثل مقاطعة إسرائيل) أو تضر بالنظام العام. كما يحظر دخول المواطنين الإسرائيليين إلى البلاد.

تأتي هذه الخطوة وسط تعثر محادثات التطبيع بين سوريا وإسرائيل. وقال الشرع في أبريل إن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود لكنها "تتقدم بصعوبة بالغة بسبب إصرار إسرائيل على الحفاظ على وجودها في الأراضي السورية." وتركز المحادثات حالياً على استعادة منطقة الفصل التي أنشأتها الأمم المتحدة عام 1974، على أن يُبحث مستقبل الجولان في مرحلة لاحقة.

في فعالية أقيمت في معهد تشاتام هاوس في مارس، وصف الشرع مسار المحادثات مع إسرائيل بعبارات حادة. وقال: "لقد حاولنا من خلال الحوار والنقاش. بدأت المفاوضات غير المباشرة ثم انتقلت إلى مفاوضات مباشرة. وصلنا إلى نقاط جيدة، لكن في اللحظات الأخيرة نجد دائماً تحوّلاً في الموقف الإسرائيلي".

ردد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تلك الإحباطات في وقت سابق من هذا الشهر، قائلاً: "على مدى العام ونصف الماضيين، واجهنا تهديدات من إسرائيل وزعزعة لاستقرار بلدنا. كانت هناك مفاوضات بوساطة أمريكية. لم نصل إلى أي نتائج بعد، لكننا نأمل أن نتمكن من إقامة علاقة هادئة ومستقرة مع إسرائيل."