تصاعد الحرب التجارية: ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على الصين

في تصعيدٍ ملحوظٍ في الحرب التجارية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية على السلع المستوردة من الصين. وكتب الرئيس على حسابه على "Truth Social" أن قيود الاستيراد الجديدة، التي تشمل رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100%، تُضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة حاليًا على السلع الصينية، والتي تبلغ 30%.

وكشف ترامب عن أن قيود تصدير "البرمجيات الحيوية" ستُفرض ابتداءً من الشهر المقبل. وقال إن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك، أو قبل ذلك - "رهنًا بأي إجراءات أو تغييرات أخرى تتخذها الصين". وقدّم ترامب عددًا من القواعد الجديدة من الحكومة الصينية، تُلزم الشركات المحلية بالحصول على موافقة لتصدير المنتجات التي تحتوي على معادن نادرة - حتى بكميات صغيرة جدًا، وحتى لو صُنعت خارج البلاد. وكما ذُكر، تُعدّ الصين وتُعالج معظم معادن الأرض النادرة في العالم، وهي معادن حيوية تُستخدم في تصنيع منتجات تشمل أشباه الموصلات، وبطاريات السيارات الكهربائية، ومحركات الطائرات، والأسلحة الدفاعية. في هذه الأثناء، فرضت الحكومة الصينية رسوم موانئ على السفن المملوكة للولايات المتحدة الراسية في البلاد، ردا على ما وصفته بكين برسوم موانئ أميركية "تمييزية" على السفن الصينية.