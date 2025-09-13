هذه أفضل دولة في العالم للانتقال للسكن فيها: ومن هي الدول العربية في القائمة؟

قد يعجبك أيضًا -

نشرت منظمة InterNations اليوم (الأربعاء) تقريرها السنوي، Expat Insider، والذي يُعتبر من أكثر الاستطلاعات شمولاً وتأثيراً في العالم فيما يتعلق بجودة الحياة، وشمل مسحاً لـ 46 دولة في العالم المناسبة للانتقال الفردي (ريلوقيشن). ويستدل من التقرير أن بنما هي أفضل دولة في العالم للانتقال إليها في عام 2025.

في المرتبة الثانية جاءت كولومبيا، تليها المكسيك، تايلاند، فيتنام، الصين، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إسبانيا وماليزيا. أيضاً في الشرق الأوسط، عُمان في المرتبة الحادية عشر، السعودية في المرتبة الثانية عشر وقبرص، التي أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة بارزة للإسرائيليين للانتقال، جاءت في المرتبة الرابعة عشر فقط.

تشمل الاستطلاعات خمسة مؤشرات رئيسية: جودة الحياة (مثل المواصلات، الصحة، البيئة الطبيعية)، طرق التكيف (مثل تعامل السكان المحليين، ثقافة متقبلة، بناء علاقات اجتماعية)، العمل في الخارج (مثل فرص العمل، الأمان الوظيفي)، الأمور المالية (مثل الرضا عن الوضع الاقتصادي والدخل المتاح) والبيروقراطية (مثل التأشيرات وإمكانية الحصول على السكن).

عن بنما كُتب في التقرير: "هي أفضل مكان يمكن أن يكون فيه السكان الجدد، وهي حقاً لا تخيب الآمال من حيث جودة الحياة. هناك وفرة من الفرص للسفر، ووسائل النقل العامة بأسعار معقولة، والبيئة الطبيعية ممتازة. المهاجرون الذين انتقلوا إلى هناك وجدوا سعداء بشكل خاص واحتلت المرتبة الأولى. 35% منهم يخططون للبقاء فيها إلى الأبد، مقابل متوسط ​​المهاجرين حول العالم الذي يبلغ 24%".

قالت منظمة InterNations بعد نشر التقرير: "عندما ننظر إلى الصورة الكبيرة - كيف تنجح دول فردية مقارنة بغيرها في استطلاعنا - يمكننا أن نرى تطورات في الاتجاهات العالمية. أحد الاتجاهات التي برزت في السنوات الثلاث الأخيرة هو أهمية الدول التي تتمتع بالاستقلال المالي. المزيد والمزيد من الدول التي تظهر أداءً جيداً في مؤشر المالية وُجدت أيضاً في قمة تصنيفنا العام."

وأضافوا "هذا العام، فقط الإمارات العربية المتحدة وقبرص هما ضمن أفضل 15 وجهة، ولا تظهران أيضاً ضمن أفضل 15 في مؤشرنا المالي، رغم أن الفارق صغير، حيث تحتل قبرص المرتبة 16 في هذا المؤشر".