الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار أربعة ملفات عالقة تعمق أسوأ أزمة

بعد عامين من حربٍ غير مسبوقة، يواجهُ الاقتصادُ الفلسطيني أكبرَ امتحانٍ منذ تأسيسِ السلطة، بعدما تراجع الناتجُ المحلي الإجمالي بنحوِ تسعةٍ وعشرين في المئة ليهبطَ إلى عشرةِ ملياراتِ دولارٍ فقط، فيما سجّل قطاعُ غزة انكماشًا حادًا بلغَ ستةً وثمانين في المئة..

هذا التدهور يتزامنُ مع بقاءِ أربعةِ مساراتٍ اقتصاديةٍ بلا حلول.. فأموالُ المقاصة متوقفةٌ منذ ستةِ أشهر، وحسب السلطة الفلسطينية فإن الاقتطاعات المتراكمة بلغت ثلاثةَ عشرَ مليار شيقل، ما دفعها للاعتمادِ على الاقتراضِ وصرفِ رواتبَ منقوصةٍ لموظفيها..

أما ملفُ العمالةِ الفلسطينيةِ داخلَ إسرائيل، فيشهدُ جمودًا كاملًا بعد أن كان نحوُ مئتي ألفَ عاملٍ يضخون ثمانيةَ عشرَ مليارَ شيقلٍ سنويًا في الاقتصاد الفلسطيني.. وفي الجانب المصرفي، يقتربُ موعدُ انتهاءِ آلية الحماية التي تنظّمُ التحويلاتِ الماليةِ بين البنوكِ الإسرائيلية والفلسطينية، بينما يرفضُ وزيرُ الماليةِ بتسلئيل سموتريتش تمديدها. الأمر الذي قد يهددُ الاستقرارَ المالي رغم حديثِ السلطةِ الفلسطينيةٍ عن خطة بديلة عبرَ بنوكٍ مراسِلة، لكنََ أيَ انقطاعٍ فعلي قد يعرّضُ التجارةَ والاستقرارَ المالي لاهتزازٍ خطير.

إعادةُ إعمارِ غزة تتطلبُ نحوَ سبعين مليار دولار، لكن العملية تبقى رهينةَ الشروط السياسية، ما يحدّ من أي انطلاقٍ حقيقي لعملية تنموية واسعة..