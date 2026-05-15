في محاولة لمضاعفة صادرات النفط: "الإمارات تطلق خط أنابيب الشرق-الغرب الجديد، لتلبية الطلب العالمي"

يُعيق الحصار الأمريكي لمضيق هرمز إيران من تصدير النفط من أراضيها، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود عالميًا. وفي محاولة لمعالجة هذا الوضع، أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أنها ستُسرّع وتيرة إنشاء خط أنابيب نفط جديد.

ومن المتوقع أن تُضاعف هذه الخطوة طاقة تصدير النفط الخام لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة، عبر ميناء الفجيرة، متجاوزةً بذلك مضيق هرمز. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن "المشروع، الذي أُطلق عليه اسم خط أنابيب الشرق-الغرب الجديد، سيدخل حيز التشغيل بحلول عام 2027، وسيُساهم في تلبية الطلب العالمي".

كما ذُكر، تُشغّل شركة النفط الحكومية حاليًا خط أنابيب بسعة 1.5 مليون برميل يوميًا من حقولها النفطية الصحراوية إلى الميناء على الساحل الشرقي، وهو خط أنابيب أثبت أنه شريان حياة للبلاد خلال الحرب.

كما ذُكر، منذ بدء الحصار الأمريكي لمضيق هرمز، لم تغادر ناقلات النفط الإيرانية - التي كانت تُشكّل سابقًا نحو 85% من إجمالي صادرات البلاد - الموانئ الإيرانية. وأشار مسؤول أمريكي قبل نحو أسبوعين في حديث مع قناة i24NEWS إلى أن "الحصار يُؤتي ثماره تمامًا، فلا توجد أي أنشطة اقتصادية تدخل إيران أو تخرج منها".

ورغم الحصار، تواصل إيران إنتاج النفط باستمرار. وقدّر مصدران استخباراتيان في نهاية الشهر الماضي، في حديث مع قناة i24NEWS، أن "إيران قد لا تجد مكانًا لتخزين النفط الذي تُنتجه في غضون شهرين تقريبًا".

ووفقًا لهما، فإن نفاد سعة التخزين سيُجبر إيران على اتخاذ قرارات مصيرية، قد يُسبب بعضها أضرارًا اقتصادية جسيمة، سيستغرق التعافي منها وقتًا طويلًا.