بعد ساعات من انطلاق عملية الطرح الثانوي لأسهم شركة النفط السعودية "أرامكو" العملاقة، تلقّت الشركة طلبات استثمار تفوقت على الأسهم المتاحة للبيع. يُعتبر هذا الطلب الضخم عملية استثمارية تاريخية قد تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار، وهو اختبار هام لاستجابة المستثمرين العالميين لأصول المملكة.

"أرامكو"، الشركة السعودية العملاقة في مجال النفط والغاز الطبيعي، تمثل ركيزة أساسية في اقتصاد المملكة، حيث تعمل في استخراج وتكرير النفط. يُنظر إليها باعتبارها أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، وتُعد جذبًا للاستثمارات العالمية.

الطرح الثانوي لأسهم "أرامكو" يأتي في إطار جهود المملكة لتمويل مشاريع ضخمة تهدف إلى تن diversification diversify الاقتصاد السعودي، بحيث تتضمن بناء مدينة جديدة وإطلاق شركة طيران عالمية. ومن المتوقع أن يُخفف هذا الطرح الضغط عن الحكومة السعودية، ويُساهم في توفير جزء من التمويل اللازم لهذه المشاريع الضخمة.

تُعد عملية الطرح الثانوي لأسهم "أرامكو" أحد الخطوات المهمة في إطار خطة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لتحقيق التن diversification diversify للاقتصاد السعودي. ومن المتوقع أن يلعب هذا الطرح دورًا مهمًا في جذب المستثمرين الأجانب، وتنويع موارد الاقتصاد السعودي.

تأتي هذه العملية في سياق الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد السعودي، حيث تسعى المملكة للتحول نحو الصناعات غير النفطية من خلال مشاريع مثل مدينة "نيوم"، وهي مدينة مخطط لها بتكلفة 500 مليار دولار، تهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مختلف القطاعات.