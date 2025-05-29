دراما في الولايات المتحدة: المحكمة تمنع خطة ترامب للرسوم الجمركية

قضت محكمة اتحادية أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية من جانب واحد. وقضت هيئة قضاة محكمة التجارة الدولية الأمريكية بعدم قانونية هذه الرسوم، وأبطلتها نهائيًا.

استأنفت إدارة ترامب على قرار المحكمة. وصرح البيت الأبيض: "ليس من اختصاص القضاة غير المنتخبين تحديد كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية بشكل سليم"..

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي عن خطوة اقتصادية دراماتيكية، تتضمن فرض رسوم جمركية متبادلة على الدول التي تفرض رسومًا جمركية عالية على الولايات المتحدة. وفي خطابه، قال ترامب: "هذا يوم التحرير. سيُذكر دائمًا بأنه يوم ولادة الصناعة الأمريكية".

بعد أيام قليلة، أعلن الرئيس تعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا. وفي الوقت نفسه، أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الصين، والتي دخلت حيز التنفيذ فورًا.

وقد أدت هذه الخطوة إلى قفزة هائلة في أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، حيث قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وحده بأكثر من عشرة في المائة في غضون دقائق، وسجل مؤشر ناسداك زيادة مماثلة - وهي أعلى قفزة منذ عام 2008. ولم تقف الصين مكتوفة الأيدي وأعلنت على الفور عن تدابير جمركية إضافية على السلع الأمريكية بنسبة 84٪.