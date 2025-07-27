"الأكبر على الإطلاق " || ترامب يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) توقيعه اتفاقية تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستفرض رسومًا جمركية تصل إلى 15% على البضائع المستوردة من أوروبا إلى الولايات المتحدة، وبالعكس. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، كان من المقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 30% ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.

من بين بنود أخرى، ينص الاتفاق على أن يشتري الاتحاد الأوروبي معدات عسكرية من الولايات المتحدة ويشتري طاقة أمريكية بقيمة 150 مليار دولار. من جهة أخرى، زعم الرئيس أن الاتحاد الأوروبي سيجني 600 مليار دولار من الاستثمارات الأمريكية. ترامب: "تهانينا على الاتفاق، إنه الأكبر على الإطلاق".

تأتي هذه الخطوة قبيل فرض ضريبة بنسبة 30% على الواردات من المكسيك ابتداءً من يوم الجمعة المقبل. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، نشر ترامب الرسالة التي وجّهها إلى الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، والتي أعلن فيها عن الرسوم الجمركية التي سيفرضها، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو عجز المكسيك عن وقف تدفق المخدرات الخطيرة، وخاصةً الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ترامب عن فرض ضرائب جديدة على عدة دول، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، فضلا عن ضريبة بنسبة 50% على النحاس.