خلال يومين فقط: كم أنفقت الولايات المتحدة في بداية الحرب على إيران؟

استخدم البنتاغون ذخيرة بقيمة حوالي 5.6 مليار دولار خلال يومين فقط من الضربات العسكرية ضد إيران، وذلك وفقاً لما أفادت به اليوم (الثلاثاء) صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن ثلاثة مصادر رسمية في الولايات المتحدة.

وفقا للتقرير، تم عرض التقدير على أعضاء الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين، ويبرز حجم الموارد التي تم استعمالها في العملية العسكرية.

المعطى يثير قلقًا لدى بعض المشرعين في مبنى الكابيتول، الذين يعتقدون أن وتيرة استخدام الذخيرة قد تؤدي بسرعة إلى استنزاف مخزون الأسلحة المتقدمة للولايات المتحدة وإلحاق الضرر بجاهزية الجيش الأمريكي العملياتية.

هذه المخاوف تأتي رغم أن إدارة ترامب رفضت حتى الآن الادعاءات بأن العمليات ضد إيران تضر بمخزون الأسلحة الأمريكي.

رداً على توجه الصحيفة بخصوص وضع المخزون، صرح المتحدث باسم البنتاغون، شون فارنيل، أن لدى وزارة الدفاع الأمريكية جميع الوسائل اللازمة لمواصلة النشاط العسكري. وجاء في البيان"لدى وزارة الدفاع كل ما هو مطلوب لتنفيذ أي مهمة في الزمان والمكان الذي يختاره الرئيس، وفي أي جدول زمني يتم تحديده".