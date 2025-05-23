حلم "برج ترامب" في دمشق قريب من التحقيق || تفاصيل

تعتزم شركة "تايجر" الإماراتية التي يرأسها رجل الأعمال السوري وليد الزعبي، تقديم طلب للحصول على رخصة بناء هذا الأسبوع لبناء "أبراج ترامب" في دمشق، والتواصل مع شركات ترامب للحصول على الرخصة والامتياز.

. وقد تم بالفعل تقديم نموذج للبرج إلى وزير الخارجية السوري، وتزعم التقارير في سوريا أنه أحد أحلام الرئيس أحمد الشرع.

وبحسب المخططات، سيحتوي برج ترامب دمشق على 45 طابقا، بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون دولار.

ويشار إلى ان هذا ليس المشروع الوحيد الذي يتم مناقشته حاليا في سوريا، والذي بدأت تتحرر من العقوبات الاقتصادية.