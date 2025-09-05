انخفاض كبير في الاستيراد من تركيا عقب قرار الأخيرة قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

قرارَ قطعِ العلاقاتِ التجاريةِ بين تركيا واسرائيلَ دفعَ بالعديدِ من التجارِ للاستغناءِ عن البضائعِ التركيةِ بسببِ تكاليفِ الشحنِ التي باتَتْ باهظةً للغاية، المستوردونَ العربُ في إسرائيلَ اكثرُ المتضررينَ من هذه الخطوةِ حيثُ تصلُ نسبةُ اعتمادِهِم على تركيا بنسبةِ سبعينَ في المئةِ من مجملِ الوارداتِ لديهِم وفقًا لمعطياتِ الغرفةِ التجاريةِ للمجتمعِ العربيِّ، مراسلنا مجد دانيال أجرى تقريرا ميدانيا حول القضية الملحة يمكنكم مشاهدته أعلاه.