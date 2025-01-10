وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على روسيا "تستهدف شركتي ’غازبروم نفط’، و’سيرجنيفت غاز’"

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة تستهدف عائدات النفط الروسية، التي تساعد في تمويل حربها على أوكرانيا، تشمل شركات نفط وتأمين، و183 ناقلة، وتتوقع الإدارة الأميركية أن "تكلف القرارات موسكو خسائر تصل إلى مليارات الدولارات شهرياً".

وذكر مسؤول أميركي في إدارة الرئيس جو بايدن، أن العقوبات تستهدف بالأساس شركتي "جازبروم نفط"، و"سيرجنيفت غاز"، وهما من أكبر الشركات الروسية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى عدد من الشركات التابعة لهاتين الشركتين.

"أما الإجراء الثاني، فهو فرض عقوبات على 183 سفينة، وهي جزء مما يعرف بـ(أسطول الظل) الروسي، مما يجعل من الصعب على روسيا استخدام هذه السفن، لنقل النفط إلى الأسواق الدولية، وسيضطرون إلى إيجاد سفن بديلة، وهذا سيكلفهم الكثير"، حسبما قال المسؤول الأميركي. وشدد المسؤول على أن الإجراء الثالث، يركز على النظام المالي، الذي تستخدمه روسيا لتحريك الأموال المرتبطة بتجارة النفط، مما يضيف تكلفة إضافية عليها.

وقال إن "كل هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل عائدات روسيا من النفط، الذي يُعد المصدر الرئيسي لإيراداتها، وزيادة تكلفة الإنتاج، إذ ستؤدي هذه الخطوات إلى تقليل الأموال التي تستطيع روسيا استثمارها في حربها ضد أوكرانيا".

وكشف المسؤول نفسه أن "عائدات صادرات النفط هي المصدر الرئيسي لتمويل آلة الحرب الروسية، لذلك نتوقع أن تؤدي الإجراءات إلى تقليل عائدات روسيا وزيادة تكاليفها بمليارات الدولارات شهرياً، وهذا سيؤثر على العملة الروسية، التي تتداول بالفعل بالقرب من أضعف مستوياتها منذ بداية الغزو".